Maria Ronk ja Piret Toovis on viimase nädala elanud võitluse tähe all, et Toilas säiliks gümnaasiumiaste. Marial on kaks ja Piretil kolm kooliskäivat last, kes neile kaasa elavad. Kokku õpib Toila gümnaasiumis 259 õpilast, neist gümnaasiumiastmes 56.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik