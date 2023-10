Pettus ei läinud läbi: 82 Ida-Virumaa õpetajat võeti palgatoetuse saajate nimekirjast välja

Haridus- ja teadusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov märkis, et põhjalik dokumentide kontroll osutus väga vajalikuks.

"Ehkki mõned eestlastest õpetajad nurisesid, et ministeerium läheb dokumentide küsimisega liiale, lähtusime võrdse kohtlemise printsiibist. Praktika näitab, et põhjalik kontrollimine oli vägagi põhjendatud. Nelja kuu eest küsiti riigilt ligi 284 000 euro võrra rohkem raha kui pidanuks. Terve aasta peale oleks see tähendanud riigile üle miljoni euro asjatut kulu."