Kristen Michal pidas 2015. aasta novembris kolmanda Petroteri õlitehase avamisel kõne, milles tunnustas õlitehaste rajamist, kuna need vähendavad keskkonnamõju ja tõstavad põlevkivi kasutamise efektiivsust.

Kui kliimaministeerium on asunud pidurdama Eesti Energia uue õlitehase rajamist, hoidudes kompleksloa väljastamisest, leides, et tal on liiga koormav keskkonnamõju, siis praegune kliimaminister Kristen Michal tunnustas vähem kui kaheksa aastat tagasi majandusministrina uute põlevkiviõlitehaste rajamist.