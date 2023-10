Augusti algul palus tuumaenergeetikat arendav Fermi Energia Lüganuse vallavolikogult septembri lõpuks seisukohta, kas vald on valmis taotletavas riigi eriplaneeringus Aidu-Liiva küla piirkonnaga osalema, et selgitada välja tuumajaama parim võimalik asukoht. Seda muidugi juhul, kui valitsus ja riigikogu otsustavad, et tuumaenergia Eestisse tulla võib.