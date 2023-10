Tasuta psühholoogilist nõustamist on kasutanud üle 300 kohtlajärvelase

"Püüame aidata inimestel eluraskustest üle saada ja oma elukvaliteeti parandada," sõnas sotsiaalvaldkonna abilinnapea Olga Pihlak. "Probleeme on palju, seda kinnitab ka psühholoogi abi vajavate inimeste arv: nõustamisel on praeguseks käinud juba üle kolmesaja inimese."

Pihlak märkis, et kõigist nõustamisel osalevatest klientidest umbes kümme protsenti moodustavad mehed. See teeb tema sõnul rõõmu, sest pahatihti hoiavad mehed oma emotsioone tagasi, eelistades jääda oma probleemidega üksi ning stressiga ise toime tulla, see aga võib tulevikus kaasa tuua raskeid tervisehäireid ja haigusi.