Võlanõudmisfirma uuring: iga viies Ida-Virumaa elanik teeb tavapäraseid kulutusi laenurahaga

"Uuringu tulemused kinnitavad, et regionaalne ebavõrdsus ei ole Eestis kuskile kadunud. Selge on see, et Ida-Virumaa inimesed vajavad kiiresti positiivseid signaale töökohtade, investeeringute ja sotsiaalsete tagatiste kohta," kommenteeris OÜ GS Core tegevjuht Sofia Kirsimaa. Ta viitas, et uuringu järgi on peaaegu iga neljas Ida-Virumaa elanik raha puudumise tõttu viimase aasta jooksul vähemalt ühe korra hilinenud arvete tasumisega ning neist omakorda pooled on maksetähtaja ületanud korduvalt.