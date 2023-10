Andekate Noorte Energiafond paneb õla alla Ida-Virumaa noorte teadus- ja huvitegevusele

"Eesti Energia tegevus on suunatud sellele, et üha suurem arv kliente tarbiks aina puhtamal viisil toodetud energiat ja ringmajandust tõhustavaid kõrvalprodukte. Eesti Energia homse päeva edulugu kirjutavad tänased lapsed, just need, kes ei karda katsetada, kellel on mitmekesised huvid ja usk endasse. Enda poolt oleme valmis neid lapsi toetama ning kindlasti ootame neid meie ridadesse perspektiivis − kas Ida-Virumaa üksustes, Tallinnas või koduturgudel − meie esindustes Lätis, Leedus, Soomes või Poolas," sõnas Eesti Energia värbamise ja töösuhete valdkonnajuht Natalja Horohordina.

"Andekad noored on Ida-Virumaa uhkus. Mul on hea meel, et Energiafond kestab ja see on isegi vanem kui mõni taotleja. Lõime Andekate Noorte Energiafondi 11 aastat tagasi ja fondist on saanud ilus traditsioon. Toetades noori, toetame meie regiooni. Ma kutsun Ida-Virumaa aktiivseid noori üles: esitage taotlus, tutvustage ennast ja oma harrastust, liikuge julgelt oma unistuste poole," ütles IVOLi juhatuse esimees Eve East.