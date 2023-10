Vladimir Goman on Eestis tuntud astronoomia populariseerija. 2020. aastal avas ta Saue vallas rahva observatooriumi ja juhib ka mittetulundusühingut Baltic Astronomy Club.

Ühes paari abilisega demonteerib ta praegu Astri kaubandus- ja meelelahutuskeskuse kolmandal korrusel enda ostetud planetaariumi konstruktsioone. Demonteerimine peab olema lõpetatud hiljemalt 24. novembriks. Gomani sõnul ei ole veel lõplikult selge, kus täpselt planetaarium tulevikus asuma hakkab, kuid kindel on see, et ühes pealinna kaubanduskeskuses.