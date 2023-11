Esmaspäeval kohtus kultuuriminister Heidy Purga Eesti Kontserdi ja Jõhvi valla esindajatega, et arutada kontserdimaja tulevikku.

"Jõhvi kontserdimaja puhul on tegemist märkimisväärse omavalitsusteülese objektiga ning selle jätkusuutlik toimimine on kogu regiooni ja kogukonna jaoks oluline. Panime paika, milline on järgmiste aastate plaan ehk kuidas ühiselt jätkata ka pärast 2025. aastat, kui saab läbi leping valla ja sihtasutuse Eesti Kontsert vahel," kommenteeris Jõhvi vallavanem Maris Toomel.