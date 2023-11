Pea kõigis kontrollitud Ida-Viru haridusasutustes rikuti tuleohutusnõudeid

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Karin Viitmaa ütles, et laste ohutuse tagamine on asutuse personali kohustus. "Päästeamet on haridusasutustes reide läbi viinud juba üle 10 aasta ja kui jätkuvalt eksitakse elementaarsete nõuete täitmisel, on see väga kurb," rääkis Viitmaa.