Sillamäe kergliiklustee rajamine on värskete meretuulte linna tänavune suurim teeprojekt ning ehitustöid teeb Ida-Viru firma Jõhvi KEK. Ehitajad alustasid töid augustis ja peavad need lepingu järgi valmis saama 15. detsembriks.

Ent tööde käigus on selgunud, et kalda tugevdamiseks on tarvis rakendada lisameetmeid, samuti pikendada mere äärde viivat treppi. Aselinnapea Aleksei Stepanovi sõnul kinnitas kalda tugevdamise vajadust oktoobri alguses möllanud tugev torm, ent on ka teisi objektiivseid põhjusi, mis lisatööde vajaduse tingivad.