Swedbank kolib Jõhvi kontori Tsentraali

Swedbanki Jõhvi kontor on aastakümneid tegutsenud Jõhvi kesklinnas Rakvere tänava põigus hotelli Wironia kõrval asuvas hoones. Panga teatel pole nad praegu selle hoone omanikuks, vaid rendivad seal pindu. Jõhvi kontor on jäänud piirkonnas ainsaks Swedbanki esinduseks, kuna Kohtla-Järvel on pank kõik varem tegutsenud kontorid kinni pannud.