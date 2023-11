Kohalikud ettevõtjad uudistasid Purtses moodsat perefarmi

Eliise Ingel Pungas näitas, milliseid investeeringuid ta on viimasel ajal loomade ja töötajate heaolusse teinud. Eelmisel aastal Eesti maaülikooli loomakasvatuse eriala magistriõppe lõpetanud farmijuht on automatiseerimise ja uuenduste usku.

Jätkab vanemate elutööd

Noorte esimene suurem eesmärk täitus kuu aega tagasi, kui sai valmis 220kohaline täisautomatiseeritud noorkarjalaut, kus on kasutusel vasikate automaatsöötja. Robotlüpsilaudas, kus on kohti 150 loomale, toimetab ööpäev ringi kaks uut lüpsirobotit. "Uuendasime piimajahutussüsteemi, ostsime automaatse söödalükkaja, mis hoolitseb selle eest, et loomadel oleks ööpäev läbi toit ees," loetles Eliise Ingel Pungas.

Järjekorras on mööblitootja

2019. aastal alguse saanud ettevõtjate hommikute sari on varem viinud näiteks Jäägri Grilli, Aa mõisa kommivabrikusse ja Rosi puhkemajja. Kolmeteistkümnes külaskäik on kavas Vinni vallas asuva mööblitootja Noville Grupp juurde.

"Kutsusime projekti ellu, et saada omavahel kokku, käia ühe ettevõtja juures ja tutvustada ka teisi, kes on kohale tulnud. Eesmärk on, et ettevõtjad saaksid sõlmida kasulikke tutvusi ja teha omavahel veel rohkem koostööd," selgitas Kadri Kuusmik.