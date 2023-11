Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Rait Kuuse selgitas ERRile, et 2001. aastal, kui Eesti Vanglatööstus asutati, oli Eestis kümme vanglat 4500 kinnipeetavaga, nüüd on vanglaid jäänud kolm ja kinnipeetavate arv langes tänavu suvel alla kahe tuhande. Lisaks sellele on lühenenud ka karistusajad. "Kui ärimudel on üles ehitatud pikkadele vangistustele, kus on aega õpetada inimestele väga spetsiifilisi oskusi, ka keevitaja tööd, siis praegu me näeme, et selline mudel jätkuda ei saa," ütles Kuuse.