Narva valmistub Ivangorodi piiripunkti sulgemiseks

Politsei- ja piirivalveamet ei ole senini saanud oma Vene kolleegidelt ega ka Eesti välisministeeriumilt ametlikku teadet selle kohta, et Ivangorodi piiripunkt remondi ajaks sõidukitele suletakse. Samas on piirivalvurid novembri algusest teadlikud, et piiripunkt on plaanis paariks aastaks remonditööde tõttu kinni panna.