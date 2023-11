Puuduliku regionaalpoliitika haavad jalgpallis

Ida-Virumaal on imetlusväärne, et Narvas on Nikolai Burdakov juba üle 30 aasta vedanud sealset jalgpallimeeskonda, kes pole kordagi meistriliigast välja langenud. Mitmelgi hooajal on Trans olnud ainsaks meeskonnaks, kes suutnud pealinna klubidele konkurentsi pakkuda heitluses nii meistrisarja medalite kui ka karika pärast. Aga see on muutunud ja muutumas aina raskemaks.