Saladus maapõuest: Kuremäel tuli kaevetööde käigus välja vana kalmistu

Alutaguse vallavalitsus otsustas ümber ehitada Kuremäe raamatukogu hoone küttesüsteemi. Majas asuvad ka perearsti kabinet ning vallavalitsuse vastuvõturuumid, kuid suur osa hoonest on tühi. "See on väga suurte kuludega maja," selgitas vallavanem Tauno Võhmar, et siiani elektriküttel olnud hoone tuli soojapidavamaks ehitada ning plaan on paigaldada maaküte.