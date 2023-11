Talvine ööjooks toob Narva ligemale tuhat tervisesportlast

Võrreldes varasemate aastatega on tänavuse jooksu stardiaeg minu tundi varasem, kell 17.30. Jooksu peakorraldaja Marko Tormi sõnul on see tingitud sellest, et kuna üle poole osalejatest tulevad Harjumaalt, siis on nende soov olnud, et start oleks varem, et nad jõuaksid pärast jooksu Narvas veel ka mõnes söögikohas keha kinnitada ja sama päeva sees koju jõuda. Jooksu atmosfääris ei muuda see midagi, sest ühtemoodi pime on nii poole kuue paiku kui kella üheksa ajal õhtul.

Erilised inimesed erilises õhkkonnas

Marko Tormi sõnul on Narva talvisel jooksul osalejad erilised inimesed. Paljud neist sõidavad edasi-tagasi maha 400-500 kilomeetrit, et talvistes oludes hilisel ajal sel sündmusel osaleda. "Järelikult on selline sportlik ajaveetmise viis nendele elamus − muidu nad seda ei teeks," ütles Torm, kes loodab, et varasemast rohkem tuleb starti ka Narva ja kogu Ida-Virumaa inimesi, kel pole nii pikka sõitu vaja ette võtta.

Ta toob positiivse suundumusena välja, et kui tunamullu osales ligemale sada narvalast, siis mullu juba kolm korda rohkem. Narva ettevõte Garage 11 paneb rahalised eripreemiad välja kõige põnevamas kostüümis osalejale ja ka parimale narvalasest mees- ja naisjooksjale.