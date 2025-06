Ida-Viru sündmused leiab nüüd mugavalt ühest kohast

Uuenduslikuks teeb platvormi idaviru.events see, et ta koosneb kahest osast. Üks osa on kinnine kalendersüsteem kultuuritöötajatele ja sündmuste korraldajatele, et oma igapäevatööd paremini planeerida. Igal üritusel on kolm staatust: mustand, mida näeb ainult oma meeskond, kinnitatud, mis on nähtav kõikidele süsteemi kasutajatele, ja avalik. Viimasel juhul ilmub sündmus lehele idaviru.events, kus saab elamusi otsida perioodi ja piirkonna järgi.