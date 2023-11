​Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas käis sel nädalal Ida-Virumaa haridusrahvast rahustamas. Kui üle Eesti on õpetajaskond jätkuvalt protestimeeleoludes valitsuse tahtmatuse pärast tõsta pedagoogide palku varem lubatud määral, siis Ida-Virumaal on selles suhtes rahulikum. Küllap korralikud lisatasud sellest õppeaastast siinsele õpetajaskonnale on pahameelt lahjendanud. Aga üks põhjus võib olla seegi, et eesootav õppekeelereform Ida-Viru venekeelsetes lasteaedades ja koolides sunnib ettevaatlikkusele: kui on oht tööta jääda, ei minda palgatõusu nõudma.