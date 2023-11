NAISED HOOLITSEVAD ILU EEST: Tiiu Sepp ja Merle Harjo haigla peahoone vestibüülis, kus leidub nüüdiskunsti, aga kus toodi sel kevadel renoveerimistöödega kipsi alt välja ka ilusad sambad ja laekarniisid. "Rahvusarhiivi filmikaadrid ja vanad pildid aitasid meil maja vestibüüli korda teha. Varem me ei teadnud, et sambad, mis stalinistliku arhitektuuri pärlina on maja ees, kaunistavad tegelikult ka peasissepääsu ja trepihalli seestpoolt. Nagu ka karniisid olid siiani kipsi all peidus," ütleb Merle Harjo.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik