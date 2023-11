Postimees kirjutas, et TikTokis ringleb video sellest, kuidas Eleringi elektriliinidega seotud tööd on ärritanud üht maaomanikku, kes on väidetavalt mitu korda üritanud töid takistada ja püüdnud liinijuhtmete paigaldamiseks kasutatavat piloottrossi läbi lõigata.