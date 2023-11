5 nõuannet: mida arvestada uue või veidi kasutatud auto proovisõidu ajal?

1. "Ära hinda raamatut selle kaane järgi"

Kahtlemata tuleb esimene mulje autost siis, kui näete seda, hinnates värvi, väliskuju, kuid sageli unustatakse, et auto visuaalne välimus ei pruugi olla see, mis lahendab juhi igapäevaseid praktilisi vajadusi.

Mõnikord võivad interjööri värv või pagasiruumi maht olla otsustavad aspektid. Teisisõnu, kuigi auto välimus võib ostja maitset rahuldada, tuleb uurida ka auto sisemust, selle mahutavust, sellesse integreeritud osi ja nende vastavust individuaalsetele igapäevastele vajadustele. Üks auto sisekvaliteedi näitajaid on vaibad, s.o kui need ei sobi interjööri kumerustega ja neil on halb lõhn, siis pole need kindlasti tootja originaalvaibad, vaid odavad järelturu vaibad. Proovisõidu ajal tasub näiteks kontrollida juhi istme mugavust ja reguleeritavust, juhtpaneeli sobivust ja mugavust, rooli ja peeglite reguleeritavust jne. Tuleks kontrollida isegi kliimaseadme tööd, jälgides, kui kiiresti see õhku soojendab või jahutab. Samuti on oluline ausalt vastata küsimusele, kas suudaksite heledat salongi pika aja jooksul hooldada.

Tähelepanu tuleks pöörata ka pagasiruumi inspekteerimisele, hindamaks näiteks, kas pagasiruum vajab automaatset ja nn käed-vabad-avamissüsteemi, mis on eriti populaarne lastega perede seas. Kui vajate iga päev avarat pagasiruumi, soovitavad eksperdid teil seda kontrollida, võttes kaasa lapseistmed, lapsevankri, suusad ja muud esemed, mida kavatsete proovisõidul transportida, et veenduda, et kõik vajalikud asjad mahuvad ära.