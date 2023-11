MTÜ Eesti Haridusfoorum kutsus kahel päeval arutlema eestikeelsele haridusele ülemineku probleemide üle. Eri ettekanded tõid välja, mille pärast muretsevad õpetajad, koolijuhid ja lastevanemad. Sotsiaalteadlane Marju Lauristin viis läbi paneelarutelu ja küsis, kas noortel on ka mured.

Noorpoliitik, Narva volikogu liige Deniss Lartšenko (Eesti 200) arvas, et noorte mure on peamiselt seotud nende tulevikuga. "Noored arvavad, et kui nad praegu eesti keelt selgeks ei saa, siis neil ei ole ka tulevikku Eestis. Ja kindlasti nad tahavad oma tulevikku näha Eestis."