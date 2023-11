Kohtla-Järve lasteaias Väikemees käib 63 mudilast, mis tähendab, et riigi eraldatud toetusest jätkub direktorile lisatasu maksmiseks igas kuus 150 eurot.

Lisatasude maksmine Ida-Virumaal eesti keeles õpetavatele pedagoogidele on Kohtla-Järvel tekitanud olukorra, kus lasteaedade direktorid saavad oluliselt väiksemat palka kui nende alluvad.

"See on kurb ja tundub, et muutust siin ei tule," sõnas Kohtla-Järve lasteaia Väikemees direktor Sirje Maala.