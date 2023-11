Lumi tuli Jõhvis maha vahetult enne parkla asfalteerimist

"Kõik on plaanipärane, kuigi see lumesadu tuli nüüd vahele," kinnitas Jõhvi abivallavanem Ilmar Aun, rääkides uue parkla asfalteerimistöödest Kooli tänaval. Tema sõnul on tegemist Euroopa Liidu meetme toel rajatava parklaga, kus on oma tähtajad ning ka kohalikud asfalditehased ootasid enne talvepausile minekut, kuni objekti kattematerjaliga varustada saab. Auna sõnul ei kahjusta mahasadanud lumi tulevase parkla kvaliteeti.