Astri keskuses saab reedel teha HIV-testi

Linda kliiniku juhi Kristiina Vainomäe sõnul võiks HIV-testi teha igaüks, kel on väiksemgi kahtlus HIVi nakatumise suhtes − näiteks kui ollakse olnud kaitsmata vahekorras või on inimesel palju seksuaalpartnereid. "Aktiivse sugueluga inimene võiks teha testi kaks korda aastas. See on normaalne intiimhügieeni osa ning parim viis kaitsta ennast ja oma partnerit."