VIDEO JA PILDIGALERII ⟩ Talvise tänavakarnevali mõõtu Narva ööjooks tõi kokku üle 800 osaleja

Finišis tervitas osalejaid jõuluvana, kellega osalejad said patsu lüüa.

Jooksu peakorraldaja Marko Torm ütles, et sellisel üritusel ei jahita rekordeid, vaid nauditakse eelkõige õhkkonda - selle nimel võtsid sajad inimesed Eesti eri paikadest ette pika teekonna piirilinna Narva.

10 km jooksus oli kiireim sel nädalal Kohtla-Järve abilinnapeaks valitud 24aastane Deniss Šalkauskas, kes edestas lähemaid konkurente rohkem kui kolme minutiga. Šalkauskas ütles, et pühendab võidu oma Jõhvi keskklinna kooli õpilastele, kes on kurvad, et ta pidi seoses abilinnapea ametisse asumisega jätma kehalise kasvatuse õpetaja töö koolis.