Majanduslanguse hoog ei taha vaibuda

Kuigi majanduslangus on olnud laiapõhjaline, on seda kõige enam tõuganud tagant äärmiselt nigel nõudlus Eesti peamistel eksporditurgudel. Kokku kahanes Eesti eksport kolmandas kvartalis aastaga 12%, seejuures kaupade eksport lausa 17%. Juba pikemat aega painab eksportijaid äärmiselt madal nõudlus Põhjamaades, seda eriti kinnisvara ja ehitusega seotud valdkondades. Viimastel kuudel on langus süvenenud aga muudel Euroopa turgudel, mille tagajärjel jäävad näiteks kaubaekspordi mahud mullusele alla juba veerandi võrra.

Varasemast pisut tagasihoidlikumaks jäi kolmandas kvartalis eratarbimise kahanemine, mis mullusega võrreldes vähenes 2,5%. Siiani on tarbimist pärssinud ennekõike kõrgele tõusnud hinnatase ja tarbijate ebakindlus suuremate ostude tegemisel. Samas on väga tugev püsinud tööhõive ja kiirelt suurenenud ka inimeste sissetulekud. Viimastel kuudel on siiski halvenema hakanud ka olukord tööturul, ent vähemalt siiani pole see tarbimist veel oluliselt piirama hakanud. Inimeste konservatiivsusest tarbimisel annab märku see, et üsna kindlalt on suurenemas majapidamiste hoiused pankades.