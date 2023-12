"Igal saunal on oma voorused ja puudused. Seda on hästi raske öelda, et üks saun on teisest oluliselt parem," tõdeb Rein Sikk.

Küll on saunasõpradel kahju igast kinnipandud saunast, sest iga saun on Eesti rikkus. Sauna-aastat võib saunaministri hinnangul lugeda kordaläinuks, kui sulgemisest õnnestub päästa Tamsalu ja Viljandi avalik saun. "Silma jääb tendents, et otsustajad pole ise avalikus saunas käinud, aga teavad, et see tuleb sulgeda."