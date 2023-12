Mida kriisid meile õpetavad?

Päästeameti tellitud uuringu kohaselt on inimeste kriisiteadlikkus viimastel aastatel paranenud. Eks siin on oma osa ka sellel, et inimesed on keerulisi olukordi oma nahal tunda saanud ning hakanud tõdema, et igapäevaste kaupade ja teenuste olemasolu igal ajahetkel ei pruugi olla alati iseenesestmõistetav. Ja selleks tuleb valmis olla, eelkõige oma pere vajadusi silmas pidades. Aga kui paljudes peredes on piisav toiduvaru, et näiteks seitse päeva vastu pidada? Kui paljud inimesed teavad, kust saada vett, kui toimuvad veekatkestused, kust saada sooja, kui pikemaks ajaks kaob küte ja elekter? Kui pikaks ajaks oleks mõistlik varuda retseptiravimeid, kui palju peaks kodus olema sularaha? Neid ja paljusid teisigi küsimusi pole paljud inimesed ilmselt enda jaoks tõsiselt läbi mõelnud. Siin on riigil ja omavalitsustel veel suur töö ära teha.