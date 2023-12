PÄEVA PILT ⟩ Jõhvi saab liuvälja

Pool sajandit tagasi oli üpris tavapärane, et tuletõrjujad oma tehnikaga liuvälju rajasid, kuid tänapäeval mitte. "Eks see oli õnnelik juhuste kokkulangemine. Mõtlesime liuvälja rajamise peale ja samas teatasid kohalikud päästjad, et ühe päästesõiduki pumba hoolduseks tuleb neil paak veest tühjaks lasta. Et kallis vesi asja ette läheks, tuli kiiresti tegutseda," ütles Aivo Tamm Jõhvi vallavalitsuse majandusteenistusest.