Jõhvi ja Toila liitumiskõnelused on lõpusirgel: laual on üks suur lahkarvamus

Selles on jõutud üksmeelele, et pärast ühinemist kaob Toila nimi haldusüksusena kaardilt ning uue omavalitsuse nimeks saab Jõhvi. Algusest peale on tekitanud aga erimeelsusi küsimus, kas nimi saab olema Jõhvi vald või Jõhvi linn.