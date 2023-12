Kiviõlis gümnaasiumihariduse kaotamine ajab kogukonna ärevile

Kiviõli hariduselu saab 2027. aastal 100aastaseks. Keskharidust on siin antud 78 aastat. Käesolev pilt on tehtud 2022. aasta mais, kui kooli külastas president Alar Karis.

"Miks tahetakse eesti koolid Ida-Virumaal likvideerida?", "Kuidas lapsed kooli saavad?", "Elu ei käi ju Exceli tabeli järgi?", "Kellele me neid tööstusalasid siin rajame?". Need on vaid osa küsimustest, mis väljendavad Lüganuse piirkonna elanike ärevust seoses uudisega, et sügisest vallas kolm kooli omandanud riik plaanib juba järgmisest õppeaastast likvideerida Kiviõlis gümnaasiumihariduse andmise.