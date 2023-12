Jõhvi muusikakool tähistab oma 70. aastapäeva kontserdiga

Jõhvi muusikakooli direktor Margit Raag ütles, et kuigi nende kool on läbinud pika tee ja neil oleks, millest rääkida, piduõhtul pikki vestlusi siiski ei tule. Küll aga kõlab palju head muusikat: veel aasta tagasi otsustas kollektiiv, et juubelikontserdi kava pannakse kokku eesti muusikast − rahvamuusikast rokini.

Raag tõdes uhkusega, et paljud Jõhvi muusikakooli lõpetajad on valinud oma elukutseks muusika. Jõhvi muusikakoolis on õppinud ka rohkem kui veerand sajandit Ahtme kunstide kooli juhtinud Jana Unt ning Ahtme koolis õpetavad muusikat ka teised Jõhvi kooli vilistlased.

"Meie vilistlased töötavad direktorite ja õpetajatena paljudes Eesti muusikakoolides," rõhutas ta. "Mõnedest neist on saanud kuulsad muusikud. Loodan, et paljud leiavad võimaluse tulla ja tähistada koos meiega piirkonna ühe vanema muusikakooli − ainult Sillamäe kool on veidi vanem − tähtsat päeva."

Ligi kaks tundi kestval juubelikontserdil astuvad üles ansamblid, orkestrid ja koorid ning õpilased ja õpetajad musitseerivad ja laulavad koos. See tähendab, et kuulajaid ootab ees rohkelt meeldivaid muljeid ja üllatusi.

Sissepääs on tasuta.