IDA-VIRUMAA KULTUURI- JA SPORDITÄHED 2024 Kultuurkapitali aastapreemia laureaat Kohtla-Järve gümnaasium

Kogu Eestiski on harukordne, et ühe kooli eestvedamisel jõuab publiku ette algupärane rokkooper. Aga just sellega Kohtla-Järve gümnaasium tänavu novembris hakkama sai, tuues lavale rokkooperi "Kohtla-Järve", ning kultuurkapital tunnustab selle eest aastapreemiaga.