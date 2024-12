Veerandsaja-aastane maarahvaselts elab täisväärtuslikku elu, nagu üks noor elama peabki

"Soov oli luua endale võimalus käia koos ja suhelda, võtta midagi ette nii, et oleks ruumi, et keegi ei peaks sõpru-tuttavaid-naabreid vastu võtma oma kodus, kus ikka keegi keedab kohvi ning keegi räägib juttu ja teeb plaane. Ühises ruumis on kõik võrdsed," meenutas MTÜ Maarahvaseltsi Vanatare juhatuse liige Uta Kroon-Assafrei aega, mil tekkis seltsi loomise mõte.