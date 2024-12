IDA-VIRUMAA KULTUURI- JA SPORDITÄHED 2024 Kultuurkapitali aastapreemia laureaat Anatoli Štšura

See on juba iseenesest erakordne, et Narva linnal on oma sümfooniaorkester. Tähelepanuväärne on seegi, et nii orkester kui ka dirigent ei pelga vahel teha põnevaid põikeid klassikarajalt. Nii on Narva sümfooniaorkester mänginud ka rokiklassikat, esinenud koos AveNue, Led Ri ja teiste rokkbändidega.