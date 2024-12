Jõhvi kontserdimajas tuleb esmaspäeval esmaettekandele 20 uut laulu

Kontserdil "Väike laul suurele lavale" kõlavad esimest korda laulud, mille loojateks on õpilased ja õpetajad üle Eesti. Neile lauludele on seaded teinud Eesti tuntud heliloojad ja muusikud Siim Aimla ja Tõnis Kõrvits.

Kontserdi produtsent, Kohtla-Järve gümnaasiumi õpilane Liisi Kauber ütles, et lugude autorid ja esitajad tulevad Jõhvi Eesti eri paigust, nii Tallinnast kui Tartust, aga ka Paidest, Suure-Jaanist, Põltsamaalt ja Kärdlast. Ida-Virumaalt astuvad lisaks Kohtla-Järve gümnaasiumi õpilastele ja õpetajatele publiku ette ka Narva ja Iisaku noored.

Kauberi sõnul on laulud eri stiilis: on ballaade, aga ka roki- ja folgilugusid.

Kohtla-Järve gümnaasium korraldab sellist omaloominguliste laulude konkurssi "Väike laul suurele lavale" juba kuuendat korda ja selle ajal jooksul on publiku ette toodud üle saja uue laulu. Laulude esitajateks on nii autorid ise kui ka nende valitud lauljad, kelle seas on nii õpilasi kui ka täiskasvanuid.