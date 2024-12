Väärt lugemine pühadeks: Virumaa kirjandusauhinna kandidaadid on tugevad ja eripalgelised

Juune Holvandus avab aga vähem lahtikirjutatud tahku meie ajaloost.

"See on ühe vene perest pärit noore naise pilk ühiskonnale. Me ei kohta seda kuigi sageli, sest oleme harjunud rääkima Eesti ajaloost läbi eestlase pilgu ja loogiline, et me seda teeme. Juune Holvanduse teos on ootamatu ja minu meelest väga hea samamoodi. Lilli Luuk ja Piret Raud on aga kirjasõna ja ilusat eesti keelt väga hästi valdavad autorid," kirjeldas žürii esimees nominente.

Võimaldab ilukirjandusega kursis olla

Žürii liige, ajaloolasest Jõhvi vallavolikogu esimees Vallo Reimaa on jõudnud kandidaatidega esimese tutvuse teha.

"Kuna ma valdavalt loen teaduskirjandust ja selle lähedast kirjandust, annab žüriiliikme töö mulle hea võimaluse end ka ilukirjandusega kursis hoida. Tegin endale juba kausta, kuhu koondasin raamatute kaupa kõik tutvustused ja nii palju arvustusi, kui leidsin. Stardiplatvorm on olemas, olen täiesti lähteasendis, et hakata lugema."

Vallo Reimaale torkas silma, et on vanema põlvkonna mälestusi oma suguvõsast ja lapsepõlvest ning esindatud on nii sõjaeelne, sõjaaeg kui ka sellejärgne periood.