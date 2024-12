Gevi 60. aastapäeva kontsert läks Jõhvi kontserdimajas täissaalile

Helju Tori lahkumisest on möödas kümme aastat ning Gevi naised leidsid, et on aeg teha kummardus unustamatule õpetajale tantsu ja elu õppetundide eest. Raamatu autor Tiia Linnard selgitas, et "Räägime Heljust" ei ole elulooraamat. "See on Helju ja rahvatantsu fänniraamat."