Luutsinapäeva tähistatakse 13. detsembril ja selle ööd peeti aasta kõige pikemaks. Kirikukalendris on see märtrina surnud Püha Lucia mälestuspäev. Eesti rahvakalendris on seda päeva tähistatud eriti Eesti rannarootslaste asustatud piirkonnas. Seekord said tähtpäevast osa ka narvalased, kes tulid kunstiresidentuuri kontserdile.