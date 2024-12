Kohtla-Järve kunstnike talvenäitus võtab kokku aasta tulemused

"Kõik kunstnikud on aasta jooksul viljakalt tööd teinud. Näituse kallal tuli omajagu vaeva näha, kuid see tuli särav ja mitmetahuline, kinnitades ilmekalt, et kunsti areng Kohtla-Järvel jätkub kõigele vaatamata," on Hanni rahul.

2006. aastal asutatud kunstnike ühendus uueneb Hanni sõnul pidevalt. "Eriti hea meel on mul selle üle, et isegi need kunstnikud, kes on teise linna elama kolinud, ei kaota meiega sidet. Nii näiteks on käesoleval näitusel esindatud praegu Tartus elava andeka kunstniku Viktor Nalivaiko maalid. Meid ei unusta ka Gennadi Jeltsov, kes püüab Tallinnast kõikidele meie kohtumistele tulla. Ammu Sondas elav ja Kiviõlis töötav Aivar Rihkrand tegutseb samuti aktiivselt."