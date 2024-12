Kaevandusmuuseumisse hakkab külastajaid juhatama vanarauast mutt-kaevur

Kui kaevanduskäikudes on mutte nähtud liikumas aastaid, eriti jõulude eel, siis nüüd on plaanis üks mutt ka maa peale tuua. Skulptor Aivar Simsoni käe all valmib mutt-kaevuri kuju, millel on peas kaevuri kiiver ning käes kirka.

Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv