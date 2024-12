Idavirulased noppisid Virumaa noore muusiku konkursil võidu kõigis vanuserühmades

Konkursile, mille korraldas Pille Lille muusikute fond, sai iga kool osalema saata kuni kaks pilliõppe ja kaks laulueriala õpilast. Konkurss on loodud eesmärgiga tunnustada Virumaa noori muusikatalente ja nende õpetajaid.

"Konkursil üllatasid žüriid taas kord mitmedki noored anded," ütles žürii esimees Pille Lill. "On hea meel, et ka Eestimaa kaugemates piirkondades on sirgumas muusikute järelkasv, kellest nii mõndagi võib ees oodata tippmuusiku elukutse."