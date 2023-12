Arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea Aleksandr Keivabu sõnas, et linnavalitsus hoiab protsessil silma peal ja tema ise külastab tänavust kõige olulisemat objekti iga päev. Ta kinnitas, et kõik suuremad ehitustööd on lõppenud, praegu lõpetatakse väiksemaid töid ning aktiivselt on käimas klasside ja muude kooliruumide sisustamine.