Vang pöördus palaviku pärast kohtusse

Kinnipeetav kaebas Tartu halduskohtule, et vangla ei vabastanud teda kartserikaristusest, kuigi tal oli palavik 37,6 kraadi, ning mees nõudis hüvitiseks 500 eurot.

Kohus lükkas aga kaebuse tagasi, leides, et kinnipeetava õiguste riive on väheintensiivne, kuna tema kahjunõude väärtus ei ületa 500 eurot.

Samuti ei saa kohtu hinnangul kaebaja mõõdetud kehatemperatuuri 37,6 kraadi pidada selliseks, mis nõuaks erimeetmete rakendamist. Seega võis kohtu arvates pidada kaebust väheperspektiivikaks, ei nähtu, et kaebajale oleks võinud sellest niivõrd raske tagajärg tekkida, et see õigustaks täiemahulise kohtumenetluse läbiviimist.