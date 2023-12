Ta märkis, et kuna Kohtla-Järvel suviti vaba aja veetmise võimalusi napib, täitusid nende keskuses tegutsevad rühmad kiiresti. "Septembris aga läksid lapsed taas kooli ja lasteaeda ning meie ringidesse jäi vaid kaks-kolm last. Ent käsi me rüppe ei lasknud, jätkasime tööd ning tasapisi hakkas taas ka õpilasi juurde tulema − küll mitte nii kiiresti, nagu tahaks, aga põhiline, et kõik toimib."