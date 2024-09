Ida-Viru keskhaigla sai ülitarga simulaatornuku

Uus õppesimulaator on juhtme- ja kaablivaba, täies elusuuruses olev traumapatsient. Haigla teatel on nukk kasutatav erinevates ilmastikutingimustes, seega on võimalik harjutada patsiendi abistamist hädaolukordades, transportimise käigus, suurõnnetustes ja teistes kriitilistes olukordades. Mannekeen on juhitav spetsiaalse tarkvara kaudu ja võimaldab õpet paljude olukordade puhul.