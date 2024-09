Nadežda Popolitova "Assotsiatsioonid" ergutavad vaatajat fantaseerima

"Assotsiatsioonid on neuronühendused meie maailma, alateadvuse, maailmavaate ja elu jooksul kogunenud pagasi vahel," ütleb Nadežda Popolitova. "Kasutan siinkohal oma abikaasa, tuntud kunstniku Aleksandr Popolitovi sõnu: tema ei väsinud kunagi kordamast, et kõige andekam kunstnik on loodus, fotograafile aga on põhiline seada õiged raamid. Oma piltidel kujutatut piirates jätan vaatajaile saladuse."